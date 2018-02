19-02-2018 13:11:44

Een deurwaarder zal toch wel een geldtelmachine hebbe? Ik heb wel eens een klant gehad die zijn schuld van 6500 Euro na heel lang aandringen ook met alleen maar munten wou betalen en dacht dat hij mij daarmee te pesten. Ik zei dat het geen enkel problee zou zijn haalde mijn muntenteller uit mijn auto en gooide de munten ff door de teller die ze voor mij ook ff sorteerde. Was er wel even mee bezig maar had uiteindelijk wel mijn geld. En je moest die vent zien kijken toen ik met een teller aankwam lopen