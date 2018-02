Nerd verandert in sexy model

Tien jaar geleden werkte hij nog vanuit huis als verzekeringsagent, en had hij nog een brilletje en wat overgewicht. Maar na een intensieve transformatie is Gwilym Pugh (33) uit Londen met zijn rode baard een wereldberoemd fotomodel.,,Zakelijk gezien ging het best aardig'', vertelt Pugh over zijn leven als verzekeringsagent. ,,Maar ik kwam flink aan en werkte soms 12 uur per dag. Daarop besloot ik mijn leven op orde te krijgen en gezond te worden.'' Zijn kapper gaf hem het advies om zijn baard langer te laten groeien. Sinds hij foto's ging delen op Instagram en door een kleermaker uit Wales werd gevraagd voor een fotoshoot, is zijn carrière in een stroomversnelling gekomen.Want door zijn volle gezichtsbeharing en lange lokken is de 33-jarige Brit nu een veelgevraagd model voor grote merken, zoals GQ, Diesel en Bud Light. David Beckham wist Pugh te strikken als ambassadeur voor zijn baardverzorgingslijn House 99.,,Ik denk dat ik geluk heb gehad dat ik op mijn leeftijd in dit vak ben gerold'', vertelt de Brit tegen de Daily Mail. ,,Ik probeer er niet teveel in op te gaan en mijn vriendin helpt me daar goed bij.''