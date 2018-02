Ziekenhuis gijzelt baby om rekening betaald te krijgen

Een ziekenhuis in het Afrikaanse Gabon is wel heel erg ver gegaan om een vrouw te bewegen de rekeningen te betalen. Vijf maanden lang gijzelde het ziekenhuis de pasgeboren baby van de vrouw, totdat alsnog de benodigde 3000 euro op tafel kwam.



Volgens de Britse omroep BBC heeft zelfs president Ali Bongo meebetaald aan de rekening. De directeur van het ziekenhuis werd maandag gearresteerd voor de gijzeling, maar een dag later was de aanklacht alweer ingetrokken.



De moeder moest het bedrag betalen, omdat haar te vroeg geboren dochter Angel 35 dagen in een couveuse had moeten doorbrengen. De rekening daarvoor kon de moeder niet betalen, waarop het ziekenhuis de moeder naar huis stuurde, maar vervolgens weigerde de baby te laten gaan.



Pas nadat het nieuws naar buiten kwam en er een golf van verontwaardiging door het land trok, kwam er schot in de zaak. Er werd een inzamelingsactie opgezet en het bedrag werd snel ingezameld.



Het is niet duidelijk wat de gezondheidstoestand van Angel nu is, maar één probleem is er in ieder geval wel nog steeds. Doordat de moeder vijf maanden lang van haar baby was gescheiden, is ze nu niet meer in staat borstvoeding te geven. Het ziekenhuis wijst er volgens lokale media op dat het de moeder al die tijd vrij stond om haar baby in het ziekenhuis te komen voeden.

het de moeder al die tijd vrij stond om haar baby in het ziekenhuis te komen voeden. En waar woonde de moeder? Als ze moest werken en ook nog eens kilometers moet lopen is ze afgepeigerd als ze aankomt, nou dan kun je een fijne band met je kindje opbouwen hoor. En waar woonde de moeder? Als ze moest werken en ook nog eens kilometers moet lopen is ze afgepeigerd als ze aankomt, nou dan kun je een fijne band met je kindje opbouwen hoor.

