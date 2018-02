Transgender geeft borstvoeding

Een Amerikaanse transgendermoeder heeft haar baby borstvoeding gegeven. Het is voor het eerst dat dat gelukt is bij een transgendervrouw.



"Dit is een grote doorbraak", zegt specialist Joshua Safer van het Boston Medical Center tegen New Scientist. "Veel transgendervrouwen willen dezelfde ervaringen kunnen meemaken als andere vrouwen", zegt hij.



De 30-jarige transgender kreeg een experimentele hormoonbehandeling om de melkproductie op gang te krijgen. Ze had al eerder een hormonenkuur gehad om een vrouwelijk uiterlijk te krijgen. Door de extra hormonen kreeg ze volledig ontwikkelde borsten, maar daarmee was er nog geen melkproductie. Ook geboren mannen hebben immers melkklieren, maar die werken niet.



De vrouw was niet zelf zwanger, maar haar partner. Die had op haar beurt aangegeven dat zij geen borstvoeding wilde geven. Daarom stapte de transgender naar haar artsen met de vraag of zij dat dan zou kunnen doen.



Normaal gesproken komt de melkproductie op gang na de geboorte van een baby. Dat komt door een speciaal hormoon, prolactine. Maar daarvan bestaat geen medicijnvariant. De transgender nam daarom een middel tegen misselijkheid waarvan verhoogde melkproductie een bijwerking is.



Ze kreeg een behandeling met dat medicijn en extra hormonen. Ook stimuleerde ze haar borsten met een kolfapparaat. Na een maand verschenen de eerste druppels melk. Na drie maanden produceerde zij 227 gram melk per dag. Toen de baby was geboren, kon zij het kindje van haar en haar partner borstvoeding geven.



Zes weken lang kreeg het kind uitsluitend borstvoeding. Artsen hielden bij of het kind wel genoeg aankwam en geen groeiachterstand kreeg.



Het is voor het eerst dat is gedocumenteerd dat borstvoeding door een transgender is gelukt, zegt Safer. "Op internetfora zijn eerder claims geweest dat transgenders de borst hebben gegeven. Maar in hoeverre die anekdotes kloppen, is niet na te gaan."



Toch is Safer niet verbaasd dat het nu is gelukt. "Er is geen reden om aan te nemen dat de cellen in de borsten van transgenders geen melk zouden kunnen produceren." Of dat alleen mogelijk is met een behandeling met medicijnen, weet Safer niet. "Ik sluit niet uit dat alleen het stimuleren van de borsten genoeg is."

