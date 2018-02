Inbraak mislukt nadat dader kompaan per ongeluk neerslaat

Bewakingsbeelden die zijn vrijgegeven door de politie van Shanghai gaan momenteel de wereld rond. Bron van vermaak is een bijzonder onhandige poging tot inbraak, waarbij één van de daders geheel onbedoeld zijn kompaan buiten westen slaat. Dat lezen we op de website van New Delhi Television (NDTV).Het bewuste fragment werd door de politie van Shanghai online gezet op de Chinese sociaalnetwerksite Weibo. Op de beelden, opgenomen tijdens valentijnsnacht, zijn twee gemaskerde mannen te zien die een glazen deur met bakstenen proberen te verbrijzelen. In ware slapstick-stijl loopt die poging echter compleet mis. Op de bewakingsbeelden zien we hoe één van de daders een steen recht tegen het hoofd van zijn kompaan gooit, in de plaats van tegen het beoogde raam. Het onbedoelde slachtoffer zijgt bewusteloos neer op de grond, waarop zijn mededader hem paniekerig tracht weg te slepen uit het zicht van de camera. "Als de dieven van dit niveau zijn, zal de politie geen overuren moeten werken", schrijft de politie van Shanghai laconiek onder het fragment.