Inbrekers in Lopik zetten krijtstrepen bij woningen

In Lopik laten inbrekers krijtstrepen achter op hun toekomstige doelwitten. Mensen die bij hun woningen een markering op de woning zien moeten contact opnemen met de politie.Dit weekend waren de inbrekers actief in Lopik. Onder meer in de kringloopwinkel zijn een onbekend aantal spullen gestolen. Op de Laan van Lezoux is een poging tot inbraak gedaan.Agenten hopen dat getuigen daar iets van hebben gezien. Zij kunnen zich melden bij de politie.