VS bespioneerde Iraans kernprogramma met speciale hagedissen

Een militaire raadgever van de Iraanse geestelijke leider Ali Khamenei beschuldigt de Verenigde Staten van een wel heel bijzondere manier van spionage. "Enkele jaren geleden bespioneerden medewerkers van humanitaire organisaties ons met speciale hagedissen en kameleons die straling kunnen detecteren", verklaarde adviseur Hassan Firuzabadi gisteren tijdens een persconferentie met lokale Iraanse media.



Firouzabadi organiseerde de persconferentie naar aanleiding van de arrestatie van enkele buitenlandse wetenschappers. Hoewel de raadgever niet de details kende van de arrestaties, bevestigde hij dat "vijandige mogendheden" regelmatig toeristen, wetenschappers en natuurbeschermers gebruiken als dekmantel voor spionage. "Ik herinner mij het bezoek van enkele ngo-medewerkers enkele jaren geleden. Ze kwamen in Iran om hulp te vragen voor de Palestijnse gebieden, maar wij vermoedden dat ze iets in het schild voerden. We stelden vast dat ze enkele hagedissen en kameleons ons land hebben binnengesmokkeld. De huid van deze reptielen is gevoelig voor straling, waardoor ze als spionagemiddel gebruikt kunnen worden", verklaarde Firouzabadi. Het nucleaire programma in Iran zorgt al jaren voor onrust in de westerse wereld. Hoewel de Iraanse regering stelt dat ze enkel kerncentrales wil bouwen, geloven westerse mogendheden dat het land kernwapens wil ontwikkelen.

Reacties

16-02-2018 14:10:08 venzje

Oudgediende



speciale hagedissen en kameleons die straling kunnen detecteren En die de uitslag van hun metingen via een beveiligde lijn doorbellen? En die de uitslag van hun metingen via een beveiligde lijn doorbellen?

16-02-2018 14:12:25 DrZiggy

Erelid



Dat kwam ook uit Iran. Blijkbaar zijn daar nog goede kansen voor dieren op de arbeidsmarkt. Dat kwam ook uit Iran. Blijkbaar zijn daar nog goede kansen voor dieren op de arbeidsmarkt.

