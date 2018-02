Gewiekst koppel verbergt huis achter garagedeur

Een koppel uit het Britse Leicester is beboet voor het verstoppen van een residentiele woning achter een garagedeur. Reeta Herzallah en Hamdi Almasri kregen van de lokale overheid enkel goedkeuring om de ruimte als garage te gebruiken.Het Britse koppel vond een oplossing om de ruimtelijke ordeningsdienst te slim af te zijn: ze plaatsten een grote garagedeur voor het pand. In 2015 werden ze betrapt en nu heeft de rechtbank het koppel een boete gegeven van 2.099 pond (2.366 euro). “Ik hoop dat de boodschap duidelijk is overgekomen”, reageert woordvoerder Sheila Scott. “Als je onze regels negeert, leggen we ons daar niet zomaar bij neer.”Herzallah en Almasri moeten de ruimte ook opnieuw omvormen tot een garage. In Leicester zijn de parkeerplaatsen op straat beperkt en is elke garage broodnodig.