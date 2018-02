Plons in ijskoud water zorgt voor miraculeuze genezing

Een Britse triatleet die na een routineoperatie last kreeg van fantoompijn, verklaart te zijn genezen na een duik in ijskoud water. Dokters raden aan om voorzichtig te zijn met dit soort wonderverhalen.



De 28-jarige sportman liep zenuwschade op na een routineoperatie aan de borstkas. Traditionele verzorging in combinatie met pijnstillers en fysiotherapie maakte de pijn alleen erger. “Ik had niets meer te verliezen, dus ik besloot om mijn gedachten ergens anders op te richten en een duik in ijskoud water te nemen”, vertelt de anonieme man in een interview.



Koud water wordt wel vaker gebruikt om blessures bij atleten te verzorgen, maar dit type van genezing is voor dokters een raadsel. Ze raden aan om voorzichtig te zijn wanneer je in erg koud water springt. Het risico op onderkoeling, hartstilstand en shock is groter dan het lijkt.

Reacties

16-02-2018 11:27:05 Mamsie

Quote:

De 28-jarige sportman liep zenuwschade op na een routineoperatie aan de borstkas.



Dat is m.i. geen fantoompijn. Dat heb je in een lichaamsdeel dat je niet meer hebt.

En een routine-operatie is toch geen amputatie.

Wat voor operatie zou dat dan geweest zijn? Had de man soms een zg. trechterborst? Dat is m.i. geen fantoompijn. Dat heb je in een lichaamsdeel dat je niet meer hebt.En een routine-operatie is toch geen amputatie.Wat voor operatie zou dat dan geweest zijn? Had de man soms een zg. trechterborst?

16-02-2018 11:50:08 Balderic

De meeste aandoeningen, en dit soort zeker, verdwijnen vanzelf. Dat weten artsen heel goed. Daarom is het ook onzin dat deze genezing een raadsel voor ze zou zijn.

De gemiddelde kwak leeft juist van dit soort spontane genezingen door te beweren dat hun kraanwater heeft werkt.



Mijn broer is overigens een keer van zijn rugpijn afgekomen door per ongeluk in zijn eigen vijver te vallen. Ik heb nog geadviseerd om er een bedevaartplaats van te maken, maar hij vond dat wat overdreven.

@Mamsie : Het is meer een pijn die niet somatisch is vast te stellen. Het komt vaak voor bij amputaties maar niet alleen.De meeste aandoeningen, en dit soort zeker, verdwijnen vanzelf. Dat weten artsen heel goed. Daarom is het ook onzin dat deze genezing een raadsel voor ze zou zijn.De gemiddelde kwak leeft juist van dit soort spontane genezingen door te beweren dat hun kraanwater heeft werkt.Mijn broer is overigens een keer van zijn rugpijn afgekomen door per ongeluk in zijn eigen vijver te vallen. Ik heb nog geadviseerd om er een bedevaartplaats van te maken, maar hij vond dat wat overdreven.

16-02-2018 12:01:55 Jura6

Toch gevonden...



Laatste edit 16-02-2018 12:05 Vreemd dat er geen namen genoemd worden. Ik kan het Engelse artikel niet vinden... ik vraag mij dan ook af of dit wel echt gebeurt is.Toch gevonden... link

16-02-2018 12:09:29 SamuiAxe

@Balderic : Quote:

"...Ik heb nog geadviseerd om er een bedevaartplaats van te maken, maar hij vond dat wat overdreven..."



Ik heb een aantal jaren geleden een lelijke bult achter mijn oor laten verwijderen. Nog lang daarna had ik flinke pijn waar de bult had gezeten en tijdens een consult vertelde ik dat ook aan de dokter. Ze zei dat er erg veel zenuwen op de plaats van de bult waren en het kon wel een jaar duren voordat ik pijnvrij was.. Ze heeft gelijk gekregen, na ruim een jaar verdween de pijn.



Laatste edit 16-02-2018 12:12 Ik heb een aantal jaren geleden een lelijke bult achter mijn oor laten verwijderen. Nog lang daarna had ik flinke pijn waar de bult had gezeten en tijdens een consult vertelde ik dat ook aan de dokter. Ze zei dat er erg veel zenuwen op de plaats van de bult waren en het kon wel een jaar duren voordat ik pijnvrij was.. Ze heeft gelijk gekregen, na ruim een jaar verdween de pijn.

16-02-2018 13:21:58 omabep

@Balderic :



Mijn broer is overigens een keer van zijn rugpijn afgekomen door per ongeluk in zijn eigen vijver te vallen. Ik heb nog geadviseerd om er een bedevaartplaats van te maken, maar hij vond dat wat overdreven.

QuoteMijn broer is overigens een keer van zijn rugpijn afgekomen door per ongeluk in zijn eigen vijver te vallen. Ik heb nog geadviseerd om er een bedevaartplaats van te maken, maar hij vond dat wat overdreven. Jij kunt inderdaad goed overdrijven, is het je vak dat je direct hieraan dacht?

16-02-2018 14:59:09 Mamsie

Iets dergelijks is bij mij ook het geval. @SamuiAxe : Best kans dat er plotseling, jaren later nog onverwacht pijnscheuten gevoeld kunnen worden.Iets dergelijks is bij mij ook het geval.

