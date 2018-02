Gevangene weer opgepakt na ontsnapping via tweelingbroer

In Peru is een gevangene opnieuw vastgezet, nadat hij ruim een jaar geleden was ontsnapt door zijn tweelingbroer in de cel achter te laten.De man, Alexander Delgado, zat in een gevangenis ten noorden van Lima een celstraf uit van 16 jaar voor kindermisbruik en een aantal overvallen.Vorig jaar januari kwam zijn tweelingbroer Giancarlo bij hem op bezoek. Alexander drogeerde zijn broer, trok z'n kleren aan en liep met de identiteitskaart van z'n broer als bezoeker de gevangenis uit. De verwisseling werd pas uren later ontdekt en uiteindelijk bevestigd nadat de vingerafdrukken van Giancarlo waren vergeleken met die van z'n broer.In eerste instantie werd Giancarlo gearresteerd, omdat hij ervan werd verdacht dat hij zijn tweelingbroer had geholpen om te ontsnappen.BeloningAlexander is dertien maanden op de vlucht geweest. Maandag werd hij opgepakt, nadat de autoriteiten een beloning hadden uitgeloofd voor de gouden tip.De verwachting is dat hij nu wordt vastgezet in een zwaarbewaakte gevangenis in het zuiden van het land. Als verklaring voor zijn ontsnapping zou hij volgens lokale media hebben gezegd dat hij graag zijn moeder wilde zien.