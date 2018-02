Rijstrook dicht door reiger op de weg bij Avenhorn

AVENHORN - Op de A7 tussen Zaandam en Hoorn is bij Avenhorn de linkerrijstrook een tijd afgesloten geweest door een een wel heel opmerkelijk 'object'. Daar zat namelijk een reiger op z'n dooie gemak midden op de weg.



Omdat het dier niet van plan was weg te vliegen, moesten er hulpdiensten aan te pas komen om de weg vrij te maken. Inmiddels hebben zij de reiger van de weg gehaald en is de rijstrook weer open. Hoe het met de reiger gaat, is niet bekend.



De vertraging liep door de koppige vogel op tot ongeveer vijftien minuten.

15-02-2018 12:34 venzje

Kwestie van heel voorzichtig tegenaan rijden, toch? Dan gaat hij vanzelf op de wieken.

15-02-2018 12:38 SamuiAxe

Claxonneren? Of uitstappen en even een serieus gesprek met de desbetreffende Reiger hebben.. Hulpdiensten bellen voor een vogel die eigenwijs zit te wezen. Sjongejonge

