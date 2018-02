Grafsteen gevonden bij grofvuil in het centrum

Een bewoner van het centrum (A'dam) deed wel een hele opmerkelijke vondst in de Langestraat. Daar lag bij het grofvuil een grafsteen met de tekst 'Rust zacht, lieve moeder'.



Max von Kreyfelt (organisator van politiek café Weltschmerz) ontdekte de steen en plaatste vervolgens een foto op Facebook. 'Ik denk dat dit graf geruimd is ooit', zo is zijn theorie volgens WNL.



'Dan wordt aan de familie gevraagd wat er met de steen moet gebeuren. De meeste mensen laten dan de steen vernietigen, maar soms wordt hij teruggestuurd naar de nabestaanden.'



Het huis waarnaast Von Kreyfelt de steen vond heeft een grote tuin. 'Toch vermoed ik dat het daar niet gestaan heeft', zegt hij. 'Ik denk gewoon dat de nabestaanden ook op leeftijd zijn geraakt en dat het huis is ontruimd. Dan staat die steen ineens daar.'

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: