Leeuwen verscheuren jager die hen wilde doden

Een stroper viel ten prooi aan de troep leeuwen waarop hij jaagde in een privéreservaat in Zuid-Afrika. De leeuwen aten de stroper grotendeels op. Zijn hoofd lieten ze liggen.



Het incident vond na zonsondergang plaats in het Ingwelala privénatuurreservaat in Hoedspruit, net buiten Phalaborwa, Zuid-Afrika. De stroper zou nog om hulp geschreeuwd hebben, maar tevergeefs. De leeuwen vielen de stroper aan en aten zijn lichaam op, voordat ze werden weggejaagd.



Het kostte de politie moeite om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen, omdat hij geen identificatiebewijs bij zich had. Eerst werd gedacht dat de man een medewerker van het reservaat was, maar deze kwam niet veel later levend aan bij het reservaat. Daarna dacht de politie al snel aan een stroper, ook omdat zij een jachtgeweer vonden bij wat over was van het lichaam.



De Britse wildfotograaf Charlie Lynham (59) woont dichtbij het reservaat en fotografeert de groep leeuwen al jaren. Hij kwam aan bij het hek van het reservaat vlak nadat de hulpverleners het terrein op waren gestormd. Hij zegt: ,,Het zou zomaar kunnen dat dit een geval is van een gepaste straf.'' Lynham meent dat de stroper illegaal het terrein betrad en daar zijn verdiende loon heeft gekregen. ,,Leeuwen zijn in het daglicht helemaal niet zo gevaarlijk. In het donker is dat een ander verhaal.''

Reacties

15-02-2018 08:32:04 SamuiAxe

Karma is a bitch! Asshole!!



Mooie opruiming, ik hoop dat ze bij zijn voeten begonnen zijn



. Laatste edit 15-02-2018 08:33 @allone , in dit geval wil ik voor één keer met je meegaan:Mooie opruiming, ik hoop dat ze bij zijn voeten begonnen zijn

15-02-2018 08:37:31 Haroldje

Hoop dat ze lekker gepeuzeld hebben.



Laatste edit 15-02-2018 08:38 @SamuiAxe : Amen!Hoop dat ze lekker gepeuzeld hebben.

15-02-2018 09:10:12 allone

@SamuiAxe : je gaat niet met me mee, want dat heb ik nooit gezegd, dat was je gaat niet met me mee, want dat heb ik nooit gezegd, dat was @venzje . Ik zei dat karma rechtvaardig was, of niet eens dat, het is gewoon een feit dat het één het logische gevolg van het ander is: wie kaatst moet de bal verwachten.

15-02-2018 09:37:16 BatFish

@allone : Hij zal niet verwacht hebben dat leeuwen zo verrekte goed kunnen kaatsen

15-02-2018 10:11:54 venzje

Quote:

Zijn hoofd lieten ze liggen. Quote:

Het kostte de politie moeite om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen, omdat hij geen identificatiebewijs bij zich had. Waar had hij dat dan moeten hebben? Tussen zijn tanden? Waar had hij dat dan moeten hebben? Tussen zijn tanden?

15-02-2018 10:19:15 Mamsie

Quote:

Zijn hoofd lieten ze liggen



Dat konden ze letterlijk niet door hun strot krijgen.

Jaaa, leeuwen zijn slimme dieren!



Laatste edit 15-02-2018 10:24 Dat konden ze letterlijk niet door hun strot krijgen.Jaaa, leeuwen zijn slimme dieren!

15-02-2018 10:20:42 SamuiAxe

RECTIFICATIE!



, in dit geval wil ik voor één keer met je meegaan:



Karma is a bitch! Asshole!!



Zo, iedereen blij, behalve die dooie @venzje , in dit geval wil ik voor één keer met je meegaan:Zo, iedereen blij, behalve die dooie

15-02-2018 12:21:35 MIADIA

S @Mamsie :



die kop was rot natuurlijk die kop was rot natuurlijk

15-02-2018 14:08:24 allone

@SamuiAxe :

[b]Zo, iedereen blij, behalve die dooie Quote[b]Zo, iedereen blij, behalve die dooie och, zelfs die zal nergens meer last van hebben

15-02-2018 16:18:44 TheBoss

Een van de weinige keren dat je met een glimlach een artikel over een overledene leest

15-02-2018 17:05:04 allone

@BatFish : dat was dan een misrekening dat was dan een misrekening

