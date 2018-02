Duitse snelweg zakt snel weg

Een stuk van Autobahn 20 in Noord-Duitsland is verdwenen. In beide rijrichtingen wordt de snelweg langzaam maar zeker opgeslokt door een krater.In september vorig jaar ontstonden de eerste verzakkingen. Gisteren zakte opnieuw een groot stuk de diepte in. Bij het plaatsje Tribsees (zo'n 200 kilometer ten oosten van Hamburg) oogt de snelweg over een lengte van honderd meter als de verbrokkelde suikerlaag van een tompouce.Bij de aanleg is er iets helemaal fout gegaan bij de berekening van de draagkracht van de turflaag in de ondergrond. Er wordt nog onderzocht welke bouwfouten de oorzaak zijn van de verzakkingen.Duitsland werkt ondertussen aan een nieuw stuk snelweg om de krater te omzeilen. Waarschijnlijk kan er pas in het najaar worden begonnen met de bouw. Van de vijftien landeigenaren die grond moeten verkopen wil er één niet meewerken. Het duurt naar schatting tot 2021 voordat de A20 geheel is hersteld.