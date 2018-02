Chinese snelweg verandert in vlammenzee

14-02-2018 11:47:12

Niet de truck barst in vlammen uit, maar de personenauto rechts.

Er loopt rechts langs de weg een diepe goot. Ik vermoed dat de weg naar achteren toe afloopt en dat de goot is volgestroomd met vloeibaar gas. (In grote hoeveelheden verdampt dat niet zo snel.) Vandaar die lange, smalle strook vuur langs de weg. Kennelijk was een vonkje bij die personenwagen (of een sigaret?) genoeg voor de ontbranding.