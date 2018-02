Originele straf voor jonge hackers

Het platleggen of hacken van sites van grote bedrijven is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Het zijn vaak jongeren die zoiets doen. En in Groningen hebben ze een originele straf bedacht voor deze jongeren.



De jongeren die gepakt worden voor hacken, moeten verplicht aan de slag bij een internet beveiligingsbedrijf.



De straf is bedacht door Halt. De organisatie wil niet alleen zorgen dat ze het niet nog een keer doen, maar ook dat ze hun talenten inzetten op een goeie manier.



Wij keken mee met een jongen van 15. Hij werd gepakt voor het hacken van een webwinkel en kreeg de originele straf.



14-02-2018 12:11:01 stora

Als je stage bij zo'n bedrijf wil lopen dan kan dat misschien niet, maar als je een betrapte jonge crimineel bent dan opent dat alle deuren

14-02-2018 16:37:39 omabep

@stora : Zo stimuleer je ze wel op een verkeerde manier.

