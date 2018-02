Losgebroken koe Hermien na weken eindelijk gevangen

Koe Hermien is na bijna twee maanden van vrijheid eindelijk weer gevangen. Het rund dat losbrak voordat zij richting slager ging, daarna weken haar vrijheid vierde in de bossen van Lettele, en jagers en dierenartsen steeds te snel af was, is zondagavond toch verdoofd en weer gevangen genomen.Overdag hield het dier zich al weken schuil in de bossen nabij Letteke, maar zodra het donker werd dook zij op in de schuur met jongvee van een veehouder in de buurt, op zoek naar voedsel. Zo ook zondagavond.Daar zat een team van mensen weer te wachten op het moment dat ze haar snuit zou laten zien, verstopt in een wagen achter een tractor. Hermien kwam echter niet naar de stal en de dierenartsen gingen op pad om haar te zoeken. Ze werd gezien aan de rand van het bos. In tegenstelling tot andere keren rende ze nu niet weg maar bleef ze langere tijd staan.Met een gericht schot uit een verdovingsgeweer werd ze rond 20.00 uur in één keer geraakt om daarna na enkele minuten in elkaar te zakken. Het rund werd met matten een veewagen ingesleept en afgevoerd. ,,Ik ben erg blij dat Hermien is gevangen. Het kon niet langer meer zo, want sinds maandag liep ze ook op de weg. Het werd te gevaarlijk", reageerde eigenaar Herman Jansen. Ook had ze omheiningen in de buurt kapotgemaakt.Het bijzondere verhaal van de koe begon begin december. Eigenaar Herman Jansen wilde haar samen met andere koeien laten vervoeren naar een slager in Eibergen. Vijftien koeien gingen braaf de veewagen in. Hermien en een zusje hadden geen trek in de slager en braken uit. Waar de andere koe later toch weer werd gevangen met de hulp van een verdovingsgeweer, bleef Hermien vrij.Ze was boeren, veeartsen, jagers en anderen steeds te snel af. De koe werd door omwonenden liefdevol ‘Hermien’ genoemd en een nationale troetelkoe was geboren.Veel Nederlanders kwamen in actie om de ontsnapte Hermien van het slagersmes te redden. Zo zei het enige grote ‘Koeienrusthuis’ een plekje vrij te maken toe voor de meest besproken koe van Nederland. De Partij voor de Dieren startte een crowdfunding voor de verzorging van het dier.Maandag is Hermien naar een koeienrusthuis gebracht.