Studie bewijst dat per jaar 100 mannen sterven door masturbatie

Afhankelijk van wie je het vraagt, is masturbatie ofwel een gezonde manier om stress en zaadvloeistof te ontlasten, ofwel een zondig, schandelijk iets. Er zijn veel manieren om het te doen en sommige mensen hebben een aantal zeer interessante methoden; maar er zijn ook enkele scenario’s waarin het meer kwaad dan goed kan doen.



Zorgwekkende figuren zijn opgestaan uit Duitsland, met cijfers van maximaal 100 mannen die stervende zijn tijdens het masturberen, elk jaar.



Maar voordat je die sokken weggooit en jezelf op de #NoFap-lijst plaatst, is er meer aan de hand dan de emmer schoppen terwijl je jezelf behaagt. Weet je, deze mannen die stierven, deden andere dingen die uiteindelijk leidden tot hun vroegtijdige overlijden.



Een gozer in Hamburg droeg een duikpak, had een plastic zak over zijn hoofd en zat naast een kachel die plakjes kaas op zijn lichaam probeerde te smelten.



Het is niet duidelijk of hij stierf aan verstikking door de plastic zak of iets anders.



Een andere kerel werd geëlektrocuteerd na het gebruik van kerstverlichting om delen van zijn lichaam te stimuleren.



Forensisch onderzoeker Harald Voß vertelde de lokale één van de moeilijkste aspecten van deze sterfgevallen is dat vrienden of familieleden vaak worden geconfronteerd met het ontdekken van de lichamen in deze compromitterende posities en proberen een deel van het bewijs te verwijderen voordat hulpdiensten arriveren.



Hij zei: “Familieleden die het lijk vinden, verwijderen soms dingen omdat de schaamte zo groot is.”



De heer Voß gaf toe dat sommige van de sterfgevallen toevallig zijn, en voegde eraan toe: “Het verliezen van bewustzijn kan sneller gebeuren dan mensen denken.”

Reacties

13-02-2018 09:15:35 ElGuppo

Erelid

WMRindex: 1.946

OTindex: 0

Wnplts: Utrecht

dan is handwerk toch veiliger al zeg ik het zelf

13-02-2018 09:22:25 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.025

OTindex: 172

S Dat zijn wel bijzondere manieren om te masturberen. Ik zou er niet opkomen.



Maar als in oktober al 100man zijn overleden tijdens het masturberen, ben je dan onkwetsbaar in Duitsland tijden het masturberen in de laatste maanden?

13-02-2018 09:32:52 stora

Stamgast



WMRindex: 8.966

OTindex: 1.105

Het is ook dodelijk als je het op een spoorbaan doet als er een trein aankomt.

13-02-2018 09:47:42 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.398

OTindex: 3.169

Wat een onleesbaar zootje is dit!

Google Translate, ongetwijfeld.

13-02-2018 10:26:21 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.905

OTindex: 665

@venzje : Zijnde absoluut geen Neerlandicus voel ik volledig met je mee.. Wat een rotzooi zeg! Niet eens de moeite waard om er inhoudelijk op te reageren

13-02-2018 10:53:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.522

OTindex: 61.054

Wat een lulverhaal zeg!

Ik ben halverwege gestopt met lezen, toen trok ik het niet meer.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: