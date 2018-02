Groningen vindt spandoek smakeloos

'We zullen ze laten beven', stond te lezen op een meterslang spandoek in de Kuip tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen. Die tekst viel niet in goede aarde bij de club uit het noorden.Onder een tweet van Fox Sports waarop het spandoek te zien was, reageerde FC Groningen. Beide tweets zijn inmiddels verwijderd.De provincie Groningen wordt al jaren geteisterd door aardbevingen die worden veroorzaakt door gaswinning in het gebied. Sinds begin dit jaar kregen ze elf aardbevingen voor hun kiezen.Met tekst 'we zullen ze laten beven' verwezen de supporters van Feyenoord waarschijnlijk naar die aardbevingsproblematiek, maar de zin is ook een zin uit één van hun clubliederen, genaamd 'Wat gaan we doen vandaag': "We zullen ze laten beven, ze zullen wat beleven. Feyenoord, Feyenoord, Feyenoord, ole."