Ik ben de zoon van Prins Bernhard

De Nederlandse schrijver Oscar van den Boogaard (53) is de (een) zoon van Prins Bernhard. Dat zegt hij in een interview met NRC en schrijft hij in een roman, die deels autobiografisch is. Zijn moeder en zijn juridische vader maakten allebei – voor ze getrouwd waren – deel uit van de kringen rond Bernhard en Juliana. Zij kreeg een verhouding met de prins. Na die verhouding trouwden ze met elkaar, enigszins gestimuleerd door de omgeving van de prins. Maar soms ontmoette de prins en de moeder van Van den Boogaard elkaar nog en bij een van die ontmoetingen is Oscar verwekt. Na de scheiding van zijn ‘vader’ en moeder biechtte zijn alcoholische moeder op dat Bernhard zijn echte vader was.Oscar zegt in NRC zich te herinneren dat hij en zijn moeder een keer het paleis bezochten en dat zijn moeder „werd binnengehaald als een verloren dochter”. En toen, zo vertelt hij, kwam prins Bernhard binnen. „Ze liepen recht op elkaar af. Ze omhelsden elkaar. Ik keek ernaar en voelde: het is net alsof iets zich nu herstelt.”„Bernhard keek me over haar schouder aan met zoveel fascinatie. En toen kwam hij op me af. Hij vroeg hoe het met Bernhard de Beer ging, de beer die ik bij mijn geboorte van hem heb gekregen. En hij wist dat ik in Suriname tochtjes maakte op mijn reuzenschildpadden. Het bleek dat hij mijn leven op afstand had gevolgd. Ondertussen voelde ik de hand van een vriendin van mijn moeder op mijn schouder, die in mijn oor zei: ‘Oscar, jij weet ook niets van jezelf, hè?’ Ik begreep echt niet wat ze bedoelde.”Op de terugweg was zijn moeder totaal overstuur. „Ze was nauwelijks meer in staat om te rijden – overmand door emoties en door de drank – en zette de auto stil tussen een paar bomen. En toen vertelde ze het. ‘Oscar, Bernhard is jouw vader.’Van den Boogaard is er zeker van dat ‘P.B.’ zijn vader is.„Ik heb nooit een DNA-test willen doen, maar er is geen enkele twijfel.”