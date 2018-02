Ook de BBC krijgt nu het weer uit Wageningen

WAGENINGEN - Het weerbericht van de BBC heeft voortaan een Gelders tintje. De publieke omroep van het Verenigd Koninkrijk is namelijk in zee gegaan met MeteoGroup.Deze week werd op de zenders en websites voor het eerst het weer getoond volgens de verwachtingen en technieken van het Wageningse bedrijf. Tijdens de eerste uitzending met het 'Wageningse' weer werd de nieuwe stijl door de Britse presentatoren aangekondigd.Miljoenen mensen stemmen wekelijks - online, op radio, tv en mobiel - af op het weer van de BBC om te weten wat die dag, of de dagen erna, brengen gaat. De omroep deed dat tot voor kort met kaarten en informatie van het Britse bedrijf MetOffice, waar de BBC al sinds 1922 klant van was. MeteoGroup won echter in 2016 een aanbesteding, waarna een nieuwe samenwerking geboren was.,,De BBC wilde de best mogelijke weersvoorspelling voor haar kijkers’’, zegt Jeroen Coenen van MeteoGroup. ,,In hun ogen beschikken wij over de beste kwaliteit data. Dat zien we natuurlijk als enorm compliment.’’Daarmee werd de BBC meteen één van de grootste media-klanten van het Wageningse bedrijf. ,,Iets waar we natuurlijk bijzonder trots op zijn.’’De invloed van MeteoGroup op de weerberichten van de BBC is nu voor iedereen merkbaar, zegt Coenen. De website en apps zijn de afgelopen weken geleidelijk verbeterd, met meer en nauwkeuriger verwachtingen. Dinsdag schakelde ook de tv-tak over op de nieuwe technieken. De BBC zelf omschrijft de overstap als de grootste verandering van hun weerbericht in meer dan 10 jaar.Niet alleen qua data, ook visueel is de Britse publieke omroep er op vooruit gegaan. ,,Wij geven een beter beeld van Engeland’’, zegt Coenen. ,,Zeker als je kijkt naar Schotland. Dat land kwam er altijd een beetje beperkt vanaf. Dat is nu gewijzigd, en daar zijn vooral de Schotten blij mee, maar het ziet er gewoon veel netter uit. Visueel is het een enorme stap vooruit.’’De BBC heeft de nieuwe presentatie, zo vinden ze bij het Wageningse bedrijf, subtiel aangepakt. ,,De zender heeft dat erg goed gecommuniceerd. Voorafgaand aan de eerste tv-uitzending dinsdag werd de tijd genomen om kijkers door de nieuwe opzet te loodsen. Daarin werd een soort veranderingstraject laten zien. En toen vond de nieuwe uitzending plaats - die is gelukkig goed ontvangen.’’