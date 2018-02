Abaya niet meer verplicht voor Saudische vrouwen

Saudische vrouwen hoeven niet langer verplicht een abaya te dragen, een lang traditioneel gewaad. Dat zegt een hooggeplaatste geestelijke van de Saudische moslimraad. Het lijkt een nieuw signaal van de veranderingen die zich langzaam voltrekken in de zeer conservatieve oliestaat.Sjeik Abdullah al-Mutlaq zei in zijn televisieprogramma dat moslimvrouwen zich "ingetogen" moeten kleden, maar dat ze niet persť een abaya moeten dragen. "Meer dan negentig procent van de moslimvrouwen in de moslimwereld draagt geen abaya", zegt hij. "En dus moeten we mensen niet verplichten om abaya's te dragen."Saudische vrouwen dragen de laatste jaren al kleurige abaya's, in tegenstelling tot de traditionele donkere gewaden. Openvallende abaya's met daaronder een shirt en spijkerbroek zijn in sommige delen van het land inmiddels ook gebruikelijk. Nog in 2016 werd een Saudische vrouw opgepakt in de hoofdstad Riyad, omdat ze haar gewaad op straat uitdeed. Volgens lokale media greep de religieuze politie in na een klacht over haar gedrag.De steenrijke oliestaat heeft afgelopen jaren meerdere hervormingen doorgevoerd als het gaat om vrouwenrechten. Zo mogen vrouwen tegenwoordig een rijbewijs halen, naar de bioscoop gaan en is het vrouwen sinds kort ook toegestaan om bij sportwedstrijden met mannen te komen. Het is een project van kroonprins Mohammed bin Salman, die ook op andere terreinen in Saudi-ArabiŽ hervormingen doorvoert.Tegelijkertijd is de segregatie tussen mannen en vrouwen in de Saudische samenleving nog steeds enorm: vrouwen moeten toestemming hebben van een mannelijk familielid om bijvoorbeeld te studeren, te reizen of andere activiteiten te ondernemen.