Wetenschappers mijnen stiekem bitcoins met supercomputer in kerncentrale

De waarde van bitcoins is aan het kelderen. Toch valt er nog genoeg te halen bij de cryptomunt, dachten enkele Russische wetenschappers. Met de supercomputer van een afgelegen kerncentrale probeerden ze in het geheim bitcoins te genereren.



De computer waarmee de wetenschappers de cryptomunt probeerden te 'mijnen' staat in Sarov, West-Rusland. Het is een extreem afgesloten gebied, waar onder Jozef Stalin de eerste nucleaire bom van de Sovjetunie geproduceerd werd. De plaats werd destijds niet eens aangegeven op officiŽle kaarten van de Sovjetunie.



In het nucleaire onderzoekscentrum staat een van de sterkste computers van Rusland, met een capaciteit van 1 petaflop. Dat zijn 1000 miljard berekeningen per seconde. Met die computer probeerden de onderzoekers een grote waarde aan cryptomunten te 'mijnen'.



Cryptomunten zoals bitcoin worden opgewekt door een netwerk van meerdere computers. Om een bitcoin te maken, is veel energie en computerkracht nodig. Mensen die computerkracht afdragen om een virtuele munt te genereren, krijgen daar als beloning cryptogeld voor terug.



Helaas voor de wetenschappers werd het cryptocomplot al snel opgemerkt. De supercomputer is normaal gesproken niet verbonden met het internet, om ongewenste indringing te voorkomen. Toen een wetenschapper probeerde verbinding te maken met een netwerk, kreeg de beveiliging van het centrum een seintje.



In een verklaring schrijft de kerncentrale dat er "een poging is geweest om onze computerfaciliteiten te gebruiken voor privťdoeleinden." De wetenschappers zijn direct gearresteerd.



Volgens de BBC worden er op meerdere industriŽle terreinen in Rusland cryptomunten gemijnd. Eťn zakenman kocht zelfs twee elektriciteitscentrales op om de virtuele munt op te wekken.



Reacties

11-02-2018 22:36:59 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 62.763

OTindex: 28.255

Quote:

Om een bitcoin te maken, is veel energie en computerkracht nodig.

zou dat de reden zijn dat het mij niet lukt om die dingen te maken zou dat de reden zijn dat het mij niet lukt om die dingen te maken

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: