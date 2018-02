Fiets in bovenleiding

Spoorbeheerder ProRail gaat aangifte doen tegen de vandalen die vrijdagavond een fiets in de bovenleiding hebben gegooid in Dieren. Daardoor raakte het treinverkeer op de lijn Arnhem-Zutphen enige tijd ontregeld.Het rijwiel is ter hoogte van de overweg bij de Harderwijkerweg in de bovenleiding beland.Het incident werd kort na 21.15 uur gemeld. Een reizigerstrein en een goederentrein die op weg waren naar Arnhem kwamen vast te staan omdat ze niet verder konden rijden en ook niet weg konden.De treinen zijn uiteindelijk via een nevenspoor weggeleid. Het overige treinverkeer heeft volgens de woordvoerder weinig last, wel konden sommige treinen niet stoppen op station Dieren. Vervoerder NS meldde kort voor 22.30 uur dat de vertraging voor reizigers tussen Arnhem en Zutphen kon oplopen tot 30 minuten.Een woordvoerder van ProRail noemt het een 'bizarre actie' en een 'raadsel' hoe de fiets in de draden kon blijven hangen. De spoorbeheerder neemt het incident hoog op. ,,Dit gaat natuurlijk veel te ver. Er staat 1.500 volt op die bovenleiding.