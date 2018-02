Dubbelgangers Trump en Kim weggestuurd

Vermeende dubbelgangers van de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Pyeongchang voor de nodige opschudding gezorgd.''We kunnen het heel goed met elkaar vinden'', zei 'Kim' tegen omstanders. Vervolgens werd hij door veiligheidsmensen het stadion uitgezet.''Hier snap ik niets van'', vervolgde de vermeende Kim. ''Wij komen hier om bij te dragen aan het vredesproces. En dan worden we weggestuurd. Kennelijk wil niet iedereen vrede.''''Benieuwd hoe mijn zuster in het stadion wordt behandeld'', merkte hij nog op. De zus van de 'echte' Kim was bij de openingsceremonie aanwezig.