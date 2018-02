Postduif om XTC te smokkelen

Smokkelaars worden steeds creatiever. Na dubbele bodems in containers en katapulten die vanuit Mexico drugs over de grens schieten is het nu tijd voor één van de oudste boodschappers ter wereld om zijn terugkeer te maken: een duif.De foto verscheen deze week op het internet, maar nu weten we het verhaal erachter ook. Blijkbaar worden duiven gebruikt om XTC van Kuweit naar Irak te smokkelen. De duif in kwestie werd (letterlijk) gevangen door de douane van Kuweit. Daar kwamen ze erachter dat de vogel een vogel-vriendelijk ‘rugzakje’ aan had waar ruim 200 pillen in zaten.De les hier is duidelijk: Don’t fly on your own supply.