Dynamische verlichting steeds vaker toegepast

Op een aantal plaatsen in Nederland is of wordt dynamische fietspadverlichting ge´nstalleerd. De verlichting brandt alleen als er fietsers zijn. Doel is meestal om de sociale veiligheid van fietsers te verbeteren zonder de omgeving te belasten met al te veel lichthinder. En in de marge wordt ook nog wat energie bespaard.

Zo stellen op een fietspad tussen Heesch en Nistelrode radardetectoren vast of er beweging is en dan gaan de lampen branden. Dat gebeurt ook in de provincie Utrecht op een aantal plaatsen. Bijvoorbeeld op de N234 en de N238 nabij Den Dolder in blokken van 500 tot 750 meter. Tussen De Bilt en Zeist (N237) is ook dynamische verlichting aangebracht op het fietspad. Tegelijkertijd werd de verlichting op de hoofdrijbaan weggehaald zodat de lichthinder er nu minimaal is. Ook in Zuid Holland heeft men plannen om dynamisch te gaan verlichten, bijvoorbeeld op een aantal fietspaden in een recreatiegebied bij de provinciale weg N470 tussen Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Ook hier zal een radardetectiesysteem kijken of er fietsers aanwezig zijn en vervolgens de verlichting opdraaien van een 25%-niveau tot een 100%-niveau.

In Delft heeft men inmiddels een aantal jaren ervaring met dynamische verlichting. In een recreatiegebied wordt de verlichting al sinds 2000 automatisch min of meer probleemloos geregeld op basis van radardetectie. Normaal ligt het verlichtingsniveau op 20%. Bij nadering van een fietser of voetganger wordt er 'zacht' opgeschaald naar 100%. Als de langzaamste voetganger voorbij is dimmen de lampen in zeven minuten weer naar 20%.

Overigens laten de extra kosten zich bij kleinere projecten niet zomaar terugverdienen, zo leert onder meer de ervaring in Delft. Er moet behoorlijk worden ge´nvesteerd in apparatuur en de financiŰle winst aan energiebesparing weegt daar meestal niet tegenop.

Is een lichtknopje aan het begin van het fietspad niet voordeliger?

Ook al is financieel niet zo rendabel, ik vind het evengoed een prima ontwikkeling. Je belast wel minder het milieu door het lagere verbruik en minder verlichting vind ik persoonlijk een stuk aangenamer.

Bij Nieuwveen hebben ze op het fietspad langs het zwembad al heel lang van die lichtgevende kattenogen op het fietspad liggen.

En de weg ernaast is echt stikdonker.

Als dat er al jaren ligt dan snap ik niet dat ze nu nog steeds het wiel aan het uitvinden zijn. @Lennox , minder lichtvervuiling.Bij Nieuwveen hebben ze op het fietspad langs het zwembad al heel lang van die lichtgevende kattenogen op het fietspad liggen.En de weg ernaast is echt stikdonker.Als dat er al jaren ligt dan snap ik niet dat ze nu nog steeds het wiel aan het uitvinden zijn.

