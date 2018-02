Vrouw moest hamster door toilet spoelen van luchtvaartmaatschappij

De Amerikaanse studente Belen Aldecosea wilde haar hamster meenemen in het vliegtuig, als emotionele steun. Maar dat bleek niet te mogen, en dus voelde ze zich gedwongen om het ondenkbare te doen.



Belen had van tevoren wel twee keer gebeld met Spirit Airlines om te vragen of hamster Pebbles het toestel in mocht. Geen probleem, kreeg ze beide keren te horen. Maar toen ze zich meldde bij de incheckbalie, werd haar kleine huisdiertje geweigerd.



De studente besloot een latere vlucht te nemen om een oplossing te verzinnen. Maar al haar vrienden woonden uren verderop en ze was niet oud genoeg om een auto te huren. Tegen de Miami Herald zegt ze dat een medewerker van Spirit suggereerde het dier door het toilet te spoelen. Omdat ze om medische redenen haar vlucht moest halen en verder geen mogelijkheid zag, voelde ze zich gedwongen om dat te doen.



"Zij was bang, ik was bang", zegt ze. "Het was afgrijselijk om haar in het toilet te stoppen. Ik was emotioneel, ik huilde. Ik heb wel tien minuten zitten huilen in het toilet." Maar ze vond het humaner om het beestje uit zijn lijden te verlossen, dan om hem bijvoorbeeld buiten vrij te laten.



"Ze was zo liefdevol. Het was alsof ze wist dat ik iemand nodig had", zegt Aldecosea. Ze kocht de hamster nadat ze een tumor zo groot als een golfbal in haar nek vond. Pebbles werd daarna door een dokter officieel als therapeutische steun aangemerkt. De tumor bleek goedaardig, maar het deed wel pijn en hij moest worden verwijderd. Juist daarom moest ze haar vliegtuig halen, om op tijd te zijn voor de operatie.



De 21-jarige Belen overweegt nu om de luchtvaartmaatschappij aan te klagen. Spirit Airlines bevestigt dat ze via de telefoon verkeerde informatie heeft gehad over het toestaan van dieren op een vlucht. Maar het bedrijf ontkent dat een medewerker suggereerde om het dier te doden.

Reacties

Het feit dat die hamster er was als 'steun' voor die vrouw, maakt het nóg schrijnender! Al moet ik eerlijk zeggen: als ik haar was, had ik het hoogstwaarschijnlijk niet gedaan (wat ik dan wél zou hebben gedaan, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar een levend wezen door de wc spoelen doe je gewoon niet)!!

Tja, er zullen waarschijnlijk wel mensen zijn die mij te sentimenteel vinden. Maar in dit soort gevallen kan me dat eigenlijk niks schelen...

Ze neemt een hamster mee voor steun.

En wat als ze uit dat vliegtuig stapt en het ziekenhuis ingaat. Mag die hamster dan mee naar haar kamer en zit tijdens de operatie op het voeteneinde.

Beetje een lulverhaal dus.

