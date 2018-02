Met de trein van Jocus Riek naar Sjpassemig

Met carnaval met de trein van Venlo naar Maastricht? Dan kun je in de app van de NS de komende dagen ook Jocus Riťk en Mestreech invullen.



Dat steden en dorpen met carnaval een andere naam krijgen, is natuurlijk vooral een Brabantse carnavalstraditie. In Limburg gebeurt het niet of nauwelijks. Bij de NS hebben ze zich toch eraan gewaagd. "Het was een idee van een collega en we vonden dit fantastisch passen bij onze andere initiatieven rond carnaval", vertelt een woordvoerster van de spoorwegen.



In totaal zijn 101 plaatsnamen uit een overzicht van Wikipedia tijdelijk in het NS-systeem gezet. Vanaf vrijdag zijn ze te zien in de Android- en iPhone-apps. Enkele voorbeelden zijn: Wortelepinneriek (Blerick), Aesterriek (Echt), Sjpassemig (Heerlen), Nachuule (Nuth), Windjbuujelriťk (Reuver), De Sjtad van Sjtuf (Roermond), 't Waterratteriek (Schin op Geul), Mestreech (Maastricht), Marotteriek (Sittard), Graasboerriek (Susteren), Hopsjlokkersriek (Swalmen), Oeles-riek (Tegelen), 't Bokkeriek (Valkenburg), Jocus Riťk (Venlo), PiŽlhaazeriek (Venray), Rogstaekersstad (Weert).



NS maakte eerder al bekend dat mensen die een achternaam met 'prins' erin hebben gratis mee mogen naar hun feestbestemming. Ze moeten zich dan aanmelden op ikheetprins@ns.nl. Er zijn duizend kaartjes beschikbaar. Verder zijn stations in carnavalsgebied versierd.

Reacties

10-02-2018 13:10:58 Mamsie









Hmmmm, je zal daar als noorderling maar moeten wezen en alleen deze krankzinnige plaatsaanduidingen tegenkomen. Dan heb je wel een orientatieprobleem.

Kan de NS niet beter professioneel blijven?

10-02-2018 13:29:39 stora









Ze kunnen beter hun best doen om de treinen op tijd te laten rijden dan deze onzin.

Wat heeft het voor nut om een station anders te gaan noemen terwijl het precies hetzelfde station is.

Zonde van het geld.

10-02-2018 13:35:28 allone











: de meeste treinen rijden op tijd hoor, zo erg is het nou ook weer niet.. @Mamsie : ik neem toch aan dat je zelf de taal kunt kiezen? En dat iedere Noorderling die nu naar het Zuiden reist weet waar naar toe hij op weg is - waarschijnlijk naar t carnaval.. @stora : de meeste treinen rijden op tijd hoor, zo erg is het nou ook weer niet..

10-02-2018 13:40:48 stora











Ik ga gelukkig niet zo vaak meer met de trein. @allone , ze hoeven de prijs van een treinkaartje niet te verhogen als ze geld over hebben voor deze flauwekul.Ik ga gelukkig niet zo vaak meer met de trein.

10-02-2018 13:43:03 allone









@stora : ik gelukkig wel, daarom heb ik waarschijnlijk meer waardering voor de NS

