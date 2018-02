Betere houding door robotvest dat duwtjes in de rug geeft

Wat nou als kleding je kan helpen een betere houding te krijgen? Dat dachten onderzoekers aan de Universiteit Twente in Enschede. Samen met een kledingontwerpster presenteren ze vandaag het eindresultaat: een robotvest.Het vest is ontworpen door Hellen van Rees en bestaat uit beweegbare vierkantjes van een soort vilt, gemaakt van textielafval. Elektronica en een kleine computer zorgen ervoor dat de vierkantjes naar elkaar toe kunnen trekken, zodat je letterlijk een duwtje van je kleding krijgt als je houding niet goed is.Onderzoekster Geke Ludden vertelt: "We waren gefascineerd door het materiaal. Daar kunnen we wat mee, dachten we. De vraag was alleen wat je kunt doen met bewegend textiel." Houdingcorrectie leek het nuttigst en zo werd het vest bedacht. Studenten hebben een prototype getest en met de feedback zijn de onderzoekers verder aan de slag gegaan.Het prototype dat vandaag wordt gepresenteerd, is speciaal voor vrouwen. "Hellen ontwerpt kleding voor vrouwen. Dus daar zijn we nu mee begonnen.Als het vest echt in productie gaat, kan er natuurlijk ook een model voor mannen worden gemaakt."Dat slecht zitten en een slechte houding allerlei gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, daar is al veel onderzoek naar gedaan volgens Ludden. "Maar onderzoek naar werkbare oplossingen is er dan weer bijna niet. Er zijn apps die je kunnen waarschuwen, maar dit is de eerste echte toepassing waarbij techniek je daadwerkelijk helpt bij je houding."