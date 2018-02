Vrouw verliest been na spoorselfie

Twee Thaise twintigers zijn gewond geraakt toen ze in Bangkok een selfie wilden maken op de rails. Ze zagen een locomotief die van de andere kant kwam over het hoofd.



De twee besloten een 'spoorselfie' te nemen nadat ze tot in de vroege ochtend hadden gedronken. Ze gingen op het spoor staan om zichzelf te fotograferen met een naderende trein op een ander spoor. De man (24) en de vrouw (28] hielden de kant waar ze stonden niet in de gaten, en daar kwam een locomotief aan.



De vrouw eindigde onder de trein en verloor haar rechterbeen. De man belandde door de klap naast het spoor. Hij liep ernstige verwondingen op aan zijn hoofd.



Reacties

09-02-2018 18:07:02 allone

Stamgast



WMRindex: 32.220

OTindex: 62.810

En die arme machinist heeft er een trauma van. Drank maakt meer kapot dan je lief is

09-02-2018 18:36:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.479

OTindex: 61.013

Stom, stommer, stomst!

De enige waarmee ik écht te doen heb, dat is de machinist die hier niet om gevraagd heeft.

09-02-2018 18:40:29 stora

Stamgast



WMRindex: 8.898

OTindex: 1.102

Die machinist zag het gebeuren en toen die eindelijk zijn cabine uit durfde en zag dat ze nog leefden zal hij ze wel verrot gescholden hebben.



09-02-2018 18:41:01 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.949

OTindex: 9.182

S Dat doet mij denken aan die man die een selfie wou maken aan de rand van een vulkaankrater. Helaas is de opname, samen met die man, in de hete lava verdwenen.

09-02-2018 19:50:27 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.889

OTindex: 665

Nee hoor, de machinist zal vast en zeker veel minder erg geschrokken zijn dan een westerse machinist zou zijn. Vergeet niet dat men hier boeddhistisch is en heel anders tegen de dood aankijkt als dat wij dat doen.





09-02-2018 19:58:22 allone

Stamgast



WMRindex: 32.220

OTindex: 62.810



Hoe kijken wij tegen de dood aan dan? @SamuiAxe : ze is niet doodHoe kijken wij tegen de dood aan dan?

09-02-2018 20:30:45 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.889

OTindex: 665





Ik weet dat ze niet dood is, ze heeft 'slechts' haar been verloren. Wat ik bedoelde te zeggen is dat men hier het door jou zo geliefde karma omhelst..



Ze was dronken op de rails? En nu haar been verloren? Karma.. That's the Thai way.. @allone : Met alle respect: In deze is er geen "wij".. Je hebt de mensheid, en je hebt AlloneIk weet dat ze niet dood is, ze heeft 'slechts' haar been verloren. Wat ik bedoelde te zeggen is dat men hier het door jou zo geliefde karma omhelst..Ze was dronken op de rails? En nu haar been verloren? Karma.. That's the Thai way..

09-02-2018 20:44:48 allone

Stamgast



WMRindex: 32.220

OTindex: 62.810

@SamuiAxe :

maar dat wil toch niet zeggen dat men het in Thailand niet erg vindt En ook zonder karma zal men het moeten accepteren.. maar dat wil toch niet zeggen dat men het in Thailand niet erg vindtEn ook zonder karma zal men het moeten accepteren..

09-02-2018 20:58:47 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.889

OTindex: 665





Hier ligt Pietje op de grote zaal te zieltogen, te midden van 40 andere patiënten die ondertussen vrolijk met hun bezoekers keuvelen.



Mijn jongste kreeg een ongeluk, hij werd aangereden. Terwijl hij op het asfalt lag te kermen, zijn knie zag er uit als een rauwe biefstuk, keek de veroorzaker eens op hem neer en tufte vervolgens aan zonder zich verder om de gewonde te bekommeren.



Geloof mij nu maar in deze: Hier denkt men écht anders dan bij jullie...



@allone : Laat ik je een voorbeeld geven: In Nederland wordt een patient die aan het overlijden is normaliter in een aparte kamer gelegd om rustig te kunnen overlijden in het gezelschap van familie.Hier ligt Pietje op de grote zaal te zieltogen, te midden van 40 andere patiënten die ondertussen vrolijk met hun bezoekers keuvelen.Mijn jongste kreeg een ongeluk, hij werd aangereden. Terwijl hij op het asfalt lag te kermen, zijn knie zag er uit als een rauwe biefstuk, keek de veroorzaker eens op hem neer en tufte vervolgens aan zonder zich verder om de gewonde te bekommeren.Geloof mij nu maar in deze: Hier denkt men écht anders dan bij jullie...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: