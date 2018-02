Finalist Idols mogelijk vergiftigd door fan

De Belgische zanger en Idols-finalist Andrei Lugovski is mogelijk vergiftigd door fans. "Zij passen in het profiel van een mogelijke dader", zegt een bron dicht bij het onderzoek over de moordpoging op de 34-jarige zanger.Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De in België populaire zanger ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een poging tot vergiftiging. De van oorsprong Wit-Rus kreeg thallium toegediend, een bestanddeel van rattengif. Hij kan nog niet worden ondervraagd.Het politieonderzoek richt zich op drie vrouwelijke fans van Lugovski. "Zij volgden Andrei op de voet en vielen op bij de entourage van de zanger. In de wereld van de charmezangers tref je wel vaker bepaalde types aan die zo zwaar aan een bepaalde artiest hangen, dat ze soms rare dingen doen", zegt een bron tegen de krant.