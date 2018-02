Nu ook hier bellenblaas bevriezen

Toen Leuntje Oppelaar (42) uit Alphen aan den Rijn vanochtend zag dat het een paar graden vroor, twijfelde ze geen moment en haalde de bellenblaas tevoorschijn. "Je moet vooral geduld hebben, het lukt bijna nooit in één keer."In landen als Canada, waar het vaak hard vriest, is het een ware trend: bij zware vorst bellen blazen, zodat ze bevriezen.In Nederland is het niet vaak koud genoeg, maar vanochtend is het Leuntje toch gelukt. "Ik had eens een filmpje op internet gezien. Toen ik vanochtend zag dat het min 4 was, dacht ik: ik ga het gewoon proberen", vertelt ze aan RTL Nieuws. "Het was heel gaaf om te zien dat het ook gewoon een keer in Nederland kan."Omdat ze benieuwd was hoe lang het zou duren voor de bellenblaas bevroor, besloot ze het proces te filmen. "Ik had het al een paar keer geprobeerd, maar telkens viel mijn camera uit vanwege de kou. Maar uiteindelijk lukte het. Het duurde ongeveer een minuut voordat de hele bel bevroren was."