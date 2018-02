Bolletjesslikker weigert al drie weken naar de wc te gaan

In Groot-Brittannië wordt een verdachte drugsdealer al drie weken vastgehouden door de politie omdat hij naar de wc weigert te gaan. Voordat hij werd gearresteerd, verstopte hij de drugs waarschijnlijk door ze in te slikken. De bolletjes hebben zijn lichaam nog steeds niet verlaten.



Dat meldt de politie in Essex op Twitter. Sinds zijn arrestatie plaatst de politie vrijwel dagelijks updates. "Man gearresteerd voor bezit van drugs. Hij denkt dat we hem niet kunnen vasthouden totdat de drugs zijn lichaam hebben verlaten", was het bericht op dag één.



Sindsdien houden agenten de man scherp in de gaten. "We zijn nu 288 uur verder zonder dat de man naar de wc is gegaan of toestemming aan een arts heeft gegeven om de drugs te verwijderen", schreef de politie op dag 12. Op dag 19: "Nog steeds geen beweging. De man lijkt niet te begrijpen dat hij uiteindelijk naar de wc moet."



Vandaag, op de 21ste dag, schreef de politie dat de situatie nog steeds niet is veranderd. Vrijdag moeten de agenten voor de zoveelste keer uitstel vragen aan de rechtbank om de man vast te kunnen blijven houden. "Het is zijn eigen keuze om niet te poepen. Wij kunnen alleen afwachten."



De gezondheid van de man wordt door medisch personeel in de gaten gehouden. Hij wordt dagelijks bezocht door artsen.

