Tijgerwelpje verstuurd per post

Mexicaanse inspecteurs hebben een tijgerwelpje gevonden dat met de post werd verstuurd. Een speurhond sloeg aan op het poststuk.



Het diertje was verdoofd en in een plastic container gestopt. De tijger moest van de staat Jalisco naar de staat Queretaro worden vervoerd, een reis van zo'n 350 kilometer.



Het dier was iets uitgedroogd, maar maakte het verder goed. Het is overgedragen aan een opvang.



Opvallend genoeg waren de papieren van het dier in orde. Toch kon het in beslag worden genomen omdat deze methode als dierenmishandeling wordt gezien. De politie onderzoekt wie het dier heeft verstuurd.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: