Parlementslid verwijdert wielklem met betonschaar

Hij had duidelijk geen tijd of zin om de wielklem aan zijn auto op de officiŽle manier af te handelen. Gerry Kelly, parlementslid en partijwoordvoerder op het gebied van politie en justitie voor de Noord-Ierse Sinn Fein, greep naar zijn betonschaar.



Op de Twittervideo hieronder is te zien hoe het roemruchte parlementslid, met een IRA-verleden, gehurkt op de grond de wielklem verwijderde. Op de grond naast hem lag de betonschaar. "Hij liet de klem achter en reed daarna weg naar een afspraak", staat in de officiŽle verklaring van zijn partij.



Het gebeurde vrijdagochtend, na een sportsessie in de fitnessschool. Twee dagen later zorgt zijn knipactie voor de nodige opschudding in het Verenigd Koninkrijk. Jim Allister, de leider van een rivaliserende partij in het parlement, roept op tot een grondig politieonderzoek. "Kelly denkt dat hij boven de wet staat", zegt Allister op Twitter.

Reacties

09-02-2018 09:20:25 allone

Stamgast



ik moet bekennen dat ik die meestal niet in mijn tas heb zitten

.. Maar ja, ik heb dan ook geen IRA-verleden

En roemrucht ben ik al helemaal niet



09-02-2018 09:47:34 mithe

Senior lid

extra dik beboeten of andere straffen. Vooral een politicus moet zich aan de regels houden, vooral als het om privé zaken gaat.



offtopic: De film "The Journey" is een aanrader. Gaat over een fictief gesprek met de leider van de IRA en van zijn tegenstander in 2006.



https://en.wikipedia.org/wiki/The_Journey_(2016_film)



