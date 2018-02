Te sexy schilderij van apostel uit kerk gehaald

Een schilderij van de apostel Jacobus is uit een kerk in in het Spaanse plaatsje Membrilla verwijderd omdat het te 'sexy' zou zijn. Op het schilderij draagt de apostel een tuniek en zijn een bloot bovenbeen en twee blote knieën te zien.Schilder Antonio Ximénez is woedend en vraagt de parochiepriester om tekst en uitleg, schrijft het radiostation SER. Hij eist dat het of weer getoond wordt, of wordt teruggegeven.De 87-jarige kunstenaar maakte het schilderij jaren geleden in opdracht van de vorige parochiepriester, een vriend hem, en schonk het aan zijn geboorteplaats. Hij woont nu in Miami.