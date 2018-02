Actiegroep beraamde aanslag op Sinterklaas

De aanvoerder van de actiegroep De Grauwe Eeuw wordt verdacht van het oproepen tot een moordaanslag, meldt De Telegraaf. Beoogd slachtoffer was Stefan de Walle, de acteur die Sinterklaas speelt tijdens de landelijke intocht.Volgens de krant heeft het Openbaar Ministerie bevestigd dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar aanleiding van een bericht dat eind oktober op Facebook is geplaatst.De Grauwe Eeuw-voorman Michael van Z. riep daarin op Sinterklaas te doden tijdens de intocht in Dokkum. Daarbij zouden kinderen bedekt moeten worden onder stukken hersens en botsplinters, aldus Van Z. „Zo zijn we voorgoed van dat feest af.”Mary Hallebeek, woordvoerder van het OM, spreekt van „een schokkende zaak”.