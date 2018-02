08-02-2018 09:05:19

Een verhaal dat ik jaren geleden hier hoorde, het schijnt helemaal waar te zijn!Een Nederlandse crimineel ging naar Thailand en liet een prachtig huis bouwen op het land van een grootgrondbezitter die zijn land wel wilde verpachten. Buitenlanders kunnen in Thailand geen land bezitten..Enfin, de beste crimineel liet van zijn zuurverdiende geld dus een prachtig huis bouwen, zeg maar gerust een villa!Het huis werd ingericht met de mooiste spulletjes, de man was blij. Op een dag vertrok hij voor enkele maanden naar Nederland, toen hij terug kwam was ook zijn paleisje weg..Compleet weg! Er was zelfs geen baksteen meer te zien. er groeide zelfs alweer (kort) gras op de plaats waar de villa gestaan had!Uiteraard wist de grondbezitter van niets en de arme crimineel moest afscheid nemen van zijn geldIn Thailand is dit tamelijk vaak voorkomend, de grondbezitter speelt onder een hoedje met de advocaat die alles op papier zet, niet zelden is ook de tot op het bot corrupte politie bij de scam betrokken. Een klacht indienen levert dan ook verbazend weinig op