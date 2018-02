Seks in ruil voor gratis wonen

Seks in ruil voor een lagere huur of wekelijks een 'nummertje maken' om gratis te wonen? In het Verenigd Koninkrijk lijkt het fenomeen aan een stevige opmars bezig. Op internet zijn genoeg voorbeelden te vinden van dubieuze voorstellen. Een journaliste van ITV Wales News nam de proef op de som en sprak undercover af met een van de malafide huisbazen.



De man vroeg 650 pond (740 euro) per maand voor zijn appartement in Wales. Maar minder was ook mogelijk, hij stond immers open voor 'alternatieve betalingswijzen'.



Siân Thomas filmde de ontmoeting stiekem met een verborgen camera. En jawel, de aap kwam bijzonder snel uit de mouw. ,,Ik wil niets voorstellen dat je in verlegenheid zou brengen, maar ik wil je wel helpen. Heb je al ooit van een 'friends with benefits'-regeling gehoord?", klonk het. ,,Ik zou één keer per week met je willen vrijen. Als je daarmee akkoord gaat, laat ik het huurbedrag volledig vallen."



Toen de huisbaas het café verlaten had, ging een andere journalist de confrontatie met hem aan. ,,Klopt het dat je haar een woning aangeboden hebt in ruil voor seks?", vroeg hij. ,,Weet je dat dat verboden is?" Maar de man hield de lippen stijf op elkaar.



Niet lang daarna stuurde hij wel een mail waarin hij door het stof kroop. ,,Ik had mijn instinct moeten vertrouwen, dan zou ik hier nooit aan begonnen zijn. Ik ben een idioot, dit gaat alles kapotmaken. Ik beloof dat ik dit nooit meer zal doen, mijn ogen zijn opengegaan. Ik schaam me dood. Schilder me alstublieft niet af als een monster."



Uit een enquête van het Britse onderzoeksbureau YouGov onder vierduizend huurders blijkt dat zulke praktijken wel vaker voorkomen. Drie procent van de vrouwen én de mannen bleek de afgelopen vijf jaar al eens zo'n voorstel gekregen te hebben. ,,Ik mocht het appartement gratis hebben als ik op seksueel vlak heel ver met hem zou gaan", liet een vrouw weten. ,,De huisbaas kwam elke avond in mijn slaapkamer zitten en weigerde weg te gaan", getuigde iemand anders. Of nog erger: ,,Ik werd dertien jaar geleden op straat gezet omdat ik niet meer kon betalen en zijn voorstel tot seks weigerde."

Reacties

07-02-2018 17:08:20 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.009

OTindex: 172

S Waarom is die laatste nog erger? Dat is exact hetzelfde.

07-02-2018 17:33:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.462

OTindex: 60.983

Quote:

Als je daarmee akkoord gaat, laat ik het huurbedrag volledig vallen."



Ach, als je nou toevallig iemand bent die geen moeite heeft met een nummertje meer of minder met zomaar iemand kan het een goeie deal zijn.

Ik denk dat er best vrouwen zijn die een dergelijk huurcontract een uitkomst zouden vinden omdat ze niet vies zijn van sex.



Laatste edit 07-02-2018 17:37 Ach, als je nou toevallig iemand bent die geen moeite heeft met een nummertje meer of minder met zomaar iemand kan het een goeie deal zijn.Ik denk dat er best vrouwen zijn die een dergelijk huurcontract een uitkomst zouden vinden omdat ze niet vies zijn van sex.

07-02-2018 17:38:27 allone

Stamgast



WMRindex: 32.143

OTindex: 62.762

@Mamsie : en moet je dan een officieel huurcontract ondertekenen waarop precies staat hoe vaak en wat voor sex.. zodat je niet misbruikt wordt?

07-02-2018 18:00:14 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.210

OTindex: 1.747





Laatste edit 07-02-2018 18:01 @allone : Precies! Je stelt jezelf heel erg kwetsbaar op bij zo'n deal. Wat als de huisbaas in de toekomst meer van je wil of vaker wil en jij wilt dat niet... je hebt geen poot om op te staan.

07-02-2018 18:05:03 allone

Stamgast



WMRindex: 32.143

OTindex: 62.762

En als je dan niet doet wat meneer wil, word je alsnog op straat gezet @Jura6 : zeer onverstandigEn als je dan niet doet wat meneer wil, word je alsnog op straat gezet

07-02-2018 18:25:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.462

OTindex: 60.983

@allone :

: en moet je dan een officieel huurcontract ondertekenen waarop precies staat hoe vaak en wat voor sex.. zodat je niet misbruikt wordt? Quote @Mamsie : en moet je dan een officieel huurcontract ondertekenen waarop precies staat hoe vaak en wat voor sex.. zodat je niet misbruikt wordt?



Geen idee, het zou mijn pakkie an niet wezen hoor!

Maar niet iedereen denkt en doet hetzelfde als ik. Geen idee, het zou mijn pakkie an niet wezen hoor!Maar niet iedereen denkt en doet hetzelfde als ik.

07-02-2018 18:31:59 allone

Stamgast



WMRindex: 32.143

OTindex: 62.762

@Mamsie : Toch lijkt het mij voor iedereen een slecht idee. Maar ik neem aan dat je geluk kunt hebben.

07-02-2018 19:10:45 stora

Stamgast



WMRindex: 8.874

OTindex: 1.100

@allone :

: en moet je dan een officieel huurcontract ondertekenen waarop precies staat hoe vaak en wat voor sex.. zodat je niet misbruikt wordt? Quote @Mamsie : en moet je dan een officieel huurcontract ondertekenen waarop precies staat hoe vaak en wat voor sex.. zodat je niet misbruikt wordt?

Dat noemen ze huurverhoging Dat noemen ze huurverhoging

07-02-2018 19:49:18 Grouse

Senior lid



WMRindex: 634

OTindex: 522

Quote:

,,Ik zou één keer per week met je willen vrijen. Als je daarmee akkoord gaat, laat ik het huurbedrag volledig vallen."

Is naar de hoeren gaan niet voordeliger? Is naar de hoeren gaan niet voordeliger?

07-02-2018 20:33:56 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.352

OTindex: 3.155

@Mamsie :

Geen idee, het zou mijn pakkie an niet wezen hoor! QuoteGeen idee, het zou mijn pakkie an niet wezen hoor! De meeste mensen doen daarvoor hun pakkie juist uit.

07-02-2018 22:31:48 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.520

OTindex: 1.331

@Grouse : Dacht ik ook al. Hij betaalt dan 170,- euro per beurt. Ik ken goedkopere hobby's.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: