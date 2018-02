Blauwe kleurstof doodt malariaparasiet

Een blauwe kleurstof, gebruikt om dode van levende cellen te onderscheiden, blijkt 'ongekend snel' malariaparasieten te doden. Binnen twee dagen zijn patiŽnten genezen en kunnen ze de parasiet niet meer doorgeven als ze opnieuw door een mug worden gestoken, ontdekten wetenschappers.Volgens onderzoekers van het Radboudumc, die met internationale collega's tijdens een onderzoek in Mali tot de ontdekking kwamen, gaat het om de kleurstof methyleenblauw, die veilig is voor patiŽnten. ,,Het heeft alleen ťťn onhandige bijwerking. Ik heb het zelf ook weleens geslikt en je urine wordt er echt blauw van'', zegt wetenschapper Teun Bousema. ,,Daar moeten we nog een oplossing voor vinden''.De huidige malariamedicijnen zijn steeds minder effectief. Dat komt door de opkomst van malariaparasieten die resistent zijn tegen de huidige therapieŽn. Doordat de parasieten lang in het bloed blijven, kunnen muggen besmet raken als ze een patiŽnt steken en zo de parasiet weer overbrengen. Jaarlijks overlijden 430.000 mensen aan de gevolgen van malaria, van wie zo'n 90 procent in Afrika.Door de blauwe kleurstof toe te voegen aan de huidige therapie met artemisinine, een in 1972 in China ontdekte stof die gewonnen wordt uit de plant zomeralsem, blijken patiŽnten al binnen 48 uur niet meer besmettelijk te zijn. De parasieten verdwijnen uit de bloedbaan, waardoor muggen ze na het steken niet meer kunnen overbrengen.,,Methyleenblauw heeft veel potentie omdat het de malariaverspreiding al kort na behandeling kan voorkomen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat methyleenblauw ook goed werkt tegen malariastammen die resistent zijn tegen bestaande middelen'', zegt Teun Bousema van het Radboudumc. De resultaten verschijnen vandaag 6 februari in The Lancet Infectious Diseases.