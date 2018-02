Alarm in Schotland door losgebroken tijger

Een Schotse boer sloeg alarm nadat hij een heuse tijger in zijn koeienstal had ontdekt. Volgens hem moesten er gewapende agenten komen. Om zijn hulpkreet kracht bij te zetten stuurde hij een foto van het roofdier mee.Op basis van de ietwat bibberige foto en het deskundige oordeel van de dienstdoende politiechef rukten de agenten van Hatton met man en macht uit, terwijl bij een nabijgelegen wildpark werd geÔnformeerd of daar misschien een tijger was ontsnapt.Vanaf een afstandje leek het alsof het roofdier zijn oren bewoog. Het was niet duidelijk of de tijger zich inmiddels tegoed had gedaan aan de koeien.Toen de agenten na drie kwartier voldoende moed bij elkaar hadden geschraapt om het dier te benaderen, bleek de losgebroken tijger helemaal niet zo gevaarlijk te zijn. Het bleek om een levensgrote pluchen tijger te gaan die iemand in de stal had achtergelaten.De niet nader genoemde boer zegt zich behoorlijk te schamen voor de verwarring, maar de politie neemt het incident laconiek op. ,,Het was een loos alarm, gedaan met eerlijke bedoelingen'', zei een woordvoerder tegen de BBC.Het incident werd op Facebook op de pagina UK Cop Humour gedeeld. Mensen hebben de grootst mogelijke pret om het knullige akkefietje.