Autisten die camerabeelden bekijken voor de politie winnen prijs

Het project van de Haagse politie waarbij mensen met autisme camerabeelden bekijken, heeft de Cedris Waarderingsprijs gewonnen. De prijs is maandagmiddag uitgereikt in theater Diligentia in Den Haag en is bedoeld voor projecten die zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.



De politie Eenheid Den Haag werkt nu bijna een jaar met het camerabeeldspecialistenteam. Een van de drie teamleden is Yannick. Ze bekijkt honderden uren aan beeldmateriaal voor grote politieonderzoeken. 'Ik kijk heel gedetailleerd, ik ben heel gedetailleerd. Normaal is dat een belemmering in mijn leven, maar dat wordt hier gezien als een talent.'



Volgens projectleider Jory de Groot heeft het team vorig jaar mooie resultaten behaald: 'In 2017 hebben ze in negen verschillende opsporingsonderzoeken camerabeelden bekeken. Dat heeft soms bewijs opgeleverd, of bepaalde verdachten juist uitgesloten.' Mensen met autisme zijn niet alleen opmerkzamer, maar ook sneller. 'Ik kan langer dan anderen mijn aandacht vasthouden en dat is heel belangrijk bij dit werk,' zegt Yannick.

Veel werk

Het levert de politie enorme tijdwinst op. 'Ze nemen de onderzoeksteams enorm veel werk uit handen,' zegt De Groot. Voor de teamleden is het fijn dat ze werk hebben wat bij hen past en dat ook nog eens belangrijk is, vertelt Yannick: 'Bij de politie word ik als een normale collega behandeld, en dat maakt dat ik me ook echt betrokken voel bij het politiewerk.'



Tot nu toe werkt alleen de politie in Den Haag met mensen met autisme. 'Maar er zijn wel plannen om dit jaar in Amsterdam een team met cameraspecialisten te starten. En dat is fantastich!' zegt De Groot. 'We zijn blij dat er door deze prijs aandacht is voor het project. Ik hoop dat anderen geÔnspireerd raken.' De Cedris Waarderingsprijs is een cheque van 2.500 euro.

Ik blijf dit echt iets heel bijzonders vinden. Men zegt vaak dat autisme een beperking is, maar veel vaker vind ik het een gave. Natuurlijk is het moeilijk contact kunnen met anderen mensen een beperking, maar zich echt van alles kunnen afzonderen van alles en volledig kunnen concentreren op iets is echt een gave.



Ik ben zelf werkzaam (al bijna 40 jaar)op een sociale werkplaats in diverse ondersteunende functies, en heb een paar mooie voorbeelden van de gave van autisten.



In de jaren dat de toen nog PTT de adressen begon te voorzien van postcode's kreeg een man met autisme het op mijn afdeling het binnen 2 weken voor elkaar het postcodeboek uit zijn hoofd te leren. Ja, van heel Nederland. Het werd al snel een sport om hem op een fout te betrappen, wat slecht zeer zelden lukte. Je noemde een postcode en hij vertelde je de plaats, straat en bij welke huisnummers deze code hoorde, andersom werkte ook.



Ook hadden een dame die de complete bustijden regeling van alle bussen uit haar hoofd wist. Ze had (heeft) autisme, maar was wel redelijk in staat om contacten te leggen en belde steevast nadat er nieuwe busregeling de planning met verbeterpunten. In eerste instantie deed de busmaatschappij daar niets mee, maar ze belde zo regelmatig, dat ze werd uitgenodigd om mee te werken aan de nieuwe regeling voor het volgende jaar. Ze heeft hier een aantal jaren aan meegewerkt.



Echt hele bijzondere gave dus.





