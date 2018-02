Zakkenrollers kiezen slechtst mogelijke doelwit uit

De politie heeft in het weekend twee zakkenrollers in het centrum van Amsterdam aangehouden na een mislukte poging om een telefoon te stelen. De mannen dachten een nietsvermoedend slachtoffer te pakken te hebben, maar helaas voor hen was dat een politieagent.



Dat schrijft de politie op Facebook. De mannen wilden de agent overvallen met de voetbaltruc. Daarbij leidde één van hen hem af met een speels voetbaltrucje, terwijl de ander zijn telefoon uit zijn zak pakte. De agent wist - helaas voor hen - precies wat er gebeurde, en verloor de mannen na de diefstal geen seconde uit het oog.



Aan zijn collega's gaf hij tijdens de achtervolging de locatie van de mannen door, zodat ze konden worden aangehouden. Na de aanhouding bleek dat beide mannen geen vaste woon- of verblijfplaats hadden. De telefoon is inmiddels weer terug bij de agent.

06-02-2018 09:00:06 allone

Stamgast



WMRindex: 32.083

OTindex: 62.724

speels voetbaltrucje? wat moet ik me daarbij voorstellen? je loopt langs een voetganger en nodigt hem uit voor een potje voetbal?

06-02-2018 09:23:24 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.338

OTindex: 3.150



Volgens het AD: Tijdens een voetbaltruc probeert iemand bijvoorbeeld een voetbal door je benen te schoppen of je te dollen en een beetje te duwen. Terwijl er een zogenaamd onschuldige worsteling ontstaat, grijpen de dieven je telefoons of portemonnee uit je zak zonder dat je het doorhebt. Zakkenrollers doen dit soms ook met een kickboksmanoeuvre.



Ik krijg mijn telefoon vaak maar met moeite zelf uit mijn broekzak, dus een zakkenroller moet wel héél erg handig zijn om dat bij mij voor elkaar te krijgen.



Laatste edit 06-02-2018 09:25 @allone : Ik vroeg het me ook af.Volgens het AD:Ik krijg mijn telefoon vaak maar met moeite zelf uit mijn broekzak, dus een zakkenroller moet wel héél erg handig zijn om dat bij mij voor elkaar te krijgen.

06-02-2018 09:39:53 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.067

OTindex: 17.340

@venzje : Is mij een keer overkomen in Istanboel. Er liep iemand opzettelijk tegen mij aan en waarschijnlijk, omdat ik hem toch probeerde te ontwijken, heeft iemand anders van achteren mijn porte-met-niks gerold.

06-02-2018 09:53:25 allone

Stamgast



WMRindex: 32.083

OTindex: 62.724

) maar,

Maar ja, als het werkt, werkt het (en dat was dus niet het geval ) @Emmo : dat duwen kan ik me nog voorstellen (wat een geluk dat het een port met niks was) maar, @venzje , met een voetbal door de stad lopen vind ik toch een rare bezigheid.Maar ja, als het werkt, werkt het (en dat was dus niet het geval

