Dit gebeurt er als je je bureaustoel weg doet

Dagelijks zes uur staan in plaats van zitten, leidt tot gewichtsverlies én een kleinere kans op een beroerte, hartaanval en diabetes.



Dat we veel te veel zitten, is al lang bekend. Gemiddeld brengen Europeanen zeker zeven uren per dag zittend door. Het wordt onder meer in verband gebracht met de obesitas-epidemie, de veelvoorkomende hart- en vaatziekten en diabetes. Maar stel nu dat we meer gaan staan, heeft dat dan echt een impact op onze gezondheid? Onderzoekers hebben dat uitgezocht en het antwoord is een volmondig ‘ja’!



De onderzoekers analyseerden de resultaten van 46 onderzoeken waar in totaal bijna 1200 mensen aan deelnamen. De proefpersonen waren gemiddeld 33 jaar oud. Hun gemiddelde BMI en gewicht was respectievelijk 24 kg/m2 en 65 kilogram. Uit de analyse blijkt dat staan in plaats van zitten niet alleen de kans op gewichtstoename verkleint: het zorgt er ook voor dat men afvalt en verkleint de kans op een aantal gevaarlijke ziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten.



Uit de studie blijkt dat mensen die staan per minuut 0,15 kilocalorieën meer verbranden dan wanneer ze zitten. Door zes uur per dag te gaan staan in plaats van te zitten, zou een 65 kilogram wegende persoon per dag zo’n 54 kilocalorieën extra verbranden. Ervan uitgaande dat die persoon niet meer gaat eten dan hij doet, zou dat betekenen dat hij op jaarbasis door alleen maar te gaan staan al 2,5 kilo afvalt.



En dat zijn nog maar voorzichtige schattingen, zo vertelt onderzoeker Francisco Lopez-Jimenez. Hij wijst erop dat de proefpersonen in de studies echt stilstonden. Maar dat is heel tegennatuurlijk. De meeste mensen zullen – zeker als ze wat langer staan – nog extra bewegen. “Wanneer mensen staan, zijn ze geneigd om spontane bewegingen te maken, zoals hun gewicht verplaatsen of van de ene op de andere voet gaan staan, kleine stapjes naar voren en weer naar achteren zetten,” somt hij op. “Mensen kunnen zelfs sterker geneigd zijn om naar de archiefkast of vuilnisbak te lopen.” Het resulteert allemaal in meer verbrande calorieën en dus een groter gewichtsverlies.



Maar gewichtsverlies is echt niet het enige voordeel van staan. “Staan zorgt niet alleen voor het verbranden van meer calorieën. De extra spieractiviteit wordt ook in verband gebracht met een kleinere kans op een hartaanval, beroerte en diabetes.”



Lopez-Jimenez en collega’s pleiten voor een vervolgonderzoek. Daaruit zal onder meer moeten blijken welk effect staan op lange termijn op de gezondheid heeft. Tevens zouden de onderzoekers graag zien dat er onderzoek wordt gedaan naar de beste manieren om mensen zover te krijgen dat ze meer gaan staan.

Reacties

05-02-2018 12:27:27 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 2.996

OTindex: 172

S En wat gebeurt er met mijn werk? Ik vind programmeren al lastig als ik zit, laat staan als ik sta.

Volgens mij heb ik dan binnen een jaar ook rugklachten en andere problemen.

05-02-2018 12:36:14 Balderic

Erelid

WMRindex: 1.008

OTindex: 2





Het is inderdaad zo dat er niet is onderzocht wat de gevolgen zijn zoals spataderen en rugklachten.

Daarbij is er ook niet onderzocht wat het effect op de lange termijn is. Zoals sporters wel weten treed er gewenning op en past je lichaam zich aan. De kans is groot dat je de 150 calorieën (lees: één appel) er gewoon weer aan eet.

De claim dat het hartaanvallen, beroertes en diabetes zou kunnen voorkomen is dan ook ver gezocht.



Kortom, er is veel meer onderzoek nodig om er ook maar iets over te kunnen zeggen of laat staan claimen.

@DrZiggy : Dit stukje geeft een totaal verkeerd beeld van het onderzoek.Het is inderdaad zo dat er niet is onderzocht wat de gevolgen zijn zoals spataderen en rugklachten.Daarbij is er ook niet onderzocht wat het effect op de lange termijn is. Zoals sporters wel weten treed er gewenning op en past je lichaam zich aan. De kans is groot dat je de 150 calorieën (lees: één appel) er gewoon weer aan eet.De claim dat het hartaanvallen, beroertes en diabetes zou kunnen voorkomen is dan ook ver gezocht.Kortom, er is veel meer onderzoek nodig om er ook maar iets over te kunnen zeggen of laat staan claimen.

