Schandalig dat je dit doet over de rug van zo’n kwetsbare jongen”

Welkom op aarde. Dat gebeurt al miljoenen jaren, dat de sterkere het van de zwakkere 'wint'. Noemt men dat niet 'survival of the fittest'?Hoewel het natuurlijk zwak is van die klanten dat ze dit doen, voor een paar euro.Het beste is, om het personeel te leren om het weer los te laten, en het niet zo serieus te nemen, omdat uiteindelijk geld niet zo belangrijk is