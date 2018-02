5000 euro boete voor mishandelen gevangen vis

Een karper vangen, met het dier poseren en hem weer terug laten glijden in het water. Het kwam de Duitser Marten Laciny, beter bekend als rapper Marteria, op een fikse boete te staan. Hij werd schuldig bevonden aan dierenmishandeling.De 35-jarige artiest gaat in zijn vrije tijd graag vissen. Dat deed hij vorig jaar mei met succes nadat hij had opgetreden in Würzburg. Laciny ving een flinke karper en poseerde daar enkele seconden trots mee, voordat hij het dier weer los liet in het water. Als bewijs van de vangst zette hij daar een filmpje van op YouTube, met de naam 'One Night in Würzburg'.Het filmpje werd niet alleen gezien door fans, maar ook door medewerkers van dierenrechtenorganisatie Peta. Die besloot een aanklacht in te dienen omdat Laciny de vis door de 'catch en release' (vangen en vrijlaten), zoals de handelingen officieel heten, 'aanzienlijke, aanhoudende pijn en lijden' bezorgde, puur als liefhebberij.Volgens Tanje Penning van Peta krijgen vissen enorme stress en verwondingen door het aan de haak slaan, showen en terugzetten. "Veel van die zo getraumatiseerde dieren sterven als gevolg van deze marteling." Laciny trof volgens Duitse media een schikking voor 5000 euro. Hij zat zelf in het buitenland en kon daarom niet reageren.