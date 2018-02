Geschoten gans valt op hoofd jager

Een jager in het Amerikaanse Easton is een tijdje buiten bewustzijn geweest nadat er een dode gans op zijn hoofd was gevallen. Toen hij bijkwam, wist hij wie hij was, 'maar verder niet veel meer', zei de lokale politie.



De man (51) was aan het jagen met drie anderen. En van hen vuurde op wat ganzen in de lucht en schoot raak, waarna een dode gans naar beneden viel en boven op zijn kameraad terechtkwam.



Volgens de lokale politie is de situatie van de man stabiel, maar moet hij nog wel enkele tests ondergaan.

Reacties

04-02-2018 19:07:51 Kolleke

Zonde van de gans

04-02-2018 19:09:28 allone

@Kolleke : die zullen ze toch wel opgegeten hebben? Waarschijnlijk hebben ze zich ongans gegeten

04-02-2018 19:19:18 Mamsie

Quote:

Toen hij bijkwam, wist hij wie hij was, 'maar verder niet veel meer', zei de lokale politie.





Dat was hij gans vergeten dus. Dat was hij gans vergeten dus.

04-02-2018 22:32:04 SamuiAxe

Bleek dat iemand in een vrolijke bui zijn voetbalschoenen de lucht in had geslingerd waarna ze pardoes op mijn hoofd terechtkwamen.. Lights out! Datzelfde is mij ooit overkomen met voetbalschoenen: We liepen naar het voetbalveld om een potje te voetballen. Het volgende moment lag ik in de gymzaal met een flinke koppijn..Bleek dat iemand in een vrolijke bui zijn voetbalschoenen de lucht in had geslingerd waarna ze pardoes op mijn hoofd terechtkwamen.. Lights out!

04-02-2018 23:01:19 botte bijl

what goes up, must come down

