Alerte machinist voorkomt aanrijding met persoon tussen Wierden en Rijssen

WIERDEN/RIJSSEN - Een machinist heeft vrijdagmiddag tussen Wierden en Rijssen een aanrijding met een persoon weten te voorkomen, door op tijd op de rem te trappen. De NS bevestigt dat desgevraagd.



De bestuurder van de trein had van de veiligheidsmensen bij de NS al het advies gekregen om voorzichtig te zijn op het traject. De machinist was na die aanwijzing extra oplettend en zag tussen Wierden en Rijssen iemand op het spoor. De machinist remde op tijd. De NS schakelde de politie in. Die heeft de persoon even later meegenomen.



Een tegemoetkomende trein stond door het voorval even stil. De conducteur in die trein deelde mee dat de collega's in de andere trein 'ternauwernood een leven hadden gered'. Een woordvoerster van de NS spreekt van een 'bijna-aanrijding'.



De NS is doorgaans terughoudend in haar berichtgeving als het gaat om zelfdodingen of zelfmoordpogingen op het spoor. "Je weet het nooit zeker, maar niemand gaat natuurlijk zomaar op het spoor staan", zegt de woordvoerster desgevraagd over dit voorval.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij 113 Zelfmoordpreventie (telefoonnummer 0900-0113).

Reacties

04-02-2018 12:26:59 allone

Stamgast



WMRindex: 32.018

OTindex: 62.679

Quote:

Wie met vragen zit over zelfdoding zoals "hoe kan ik het het beste doen?" zoals "hoe kan ik het het beste doen?"

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: