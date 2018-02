Vrouwelijke imam met de dood bedreigd

Een vrouwelijke islamitische religieuze geleerde die afgelopen vrijdag de vrijdaggebeden leidde in de Indiase deelstaat Kerala, wordt nu geconfronteerd met doodsbedreigingen, zo melden de Indiase media.

De 34-jarige Jamida, de algemene secretaris van de Quran Sunnath Society, had de gebeden bij een grote samenkomst geleid in strijd met de normen, die alleen mannen toestaan om imams te zijn.

"Nergens in de islam staat geschreven dat vrouwen worden uitgesloten van het leiden van gebeden, we moeten de religie uit de handen van een patriarchale groep imams en predikers zien te krijgen," vertelde ze de Hindustan Times.

"De Koran is niet discriminerend tegen vrouwen, mensen die dat zo interpreteren doen dit, er is niets te vinden in het Heilige Boek dat er aan in de weg staat dat een vrouw een imam is," voegde ze eraan toe.

Nadat ze eerst lof voor haar optreden had gekregen, wordt Jamida nu geconfronteerd met doodsbedreigingen op sociale media en anderszins, en heeft zij politiebescherming gezocht.

"Ik heb veel bedreigende oproepen ontvangen en ook op sociale media spreken mensen openlijk schande over mijn beslissing", zegt ze onverschrokken.

De Koran Sunnath Society, waar Jamida deel van uitmaakt, werd gevormd door "de hervormingsgezinde predikant Chekanur Moulavi die vermoedelijk vermoord werd door extremisten in 1993 voor het ter discussie stellen van enkele gebruiken en praktijken", meldde de Hindustan Times.

Als een fan van Amina Wadud, de geleerde die meer dan een decennium geleden gebeden in New York voorging in gebed, gelooft Jamida dat mannen de islam voor hun eigen gemak hebben geďnterpreteerd en dat ze hoopvol is op verandering.

"Veranderingen zijn zichtbaar in de gemeenschap, vrouwen zullen naar voren moeten komen om een einde te maken aan de dominantie van de geestelijkheid die religie interpreteert volgens hun eigen manier om de overhand te krijgen."

Reacties

04-02-2018 15:29:57 stora











En zal er een vrouwelijke rabbijn zijn?

Heb je wel eens gehoord van de ridders die kruistochten ondernamen?

Dat was ook niet een gezellig theeuitje.

@submarine , Heb jij al wel dan een vrouwelijk Paus of bisschop gezien dan?En zal er een vrouwelijke rabbijn zijn?Heb je wel eens gehoord van de ridders die kruistochten ondernamen?Dat was ook niet een gezellig theeuitje.

04-02-2018 16:34:24 TonK









@stora : Pat Storey is bisschop van Meath and Kildare in Ierland.

04-02-2018 16:37:51 stora











@TonK , en dat was ook heel lang een mannenbolwerk.

04-02-2018 16:49:38 submarine









@stora :



Ja hoor, je kon erop wachten: de kromme vergelijking met de kruistochten.



Ik zou zeggen: bekijk



vooroordelen kruistochten:

Quote:

De kruistochten waren primair een verlate militaire verdedigingsactie van de katholieke kerk zowel op de eeuwenlange Mohammedaanse veroveringsveldtochten tegenover gebieden die daarvoor vreedzaam door christenen waren gekerstend, als op de voortdurende en uiterst wrede overvallen op christelijke pelgrims in het Heilige Land. Om de laatste op hun pelgrimstochten te beschermen en een einde te maken aan de illegale, gewelddadige bezetting van de heiligste christelijke plaatsen in Jeruzalem, riep paus Urbanus in het jaar 1095 met “Deus vult!” (“god wil het!”) op tot de eerste kruistocht in de geschiedenis.

En ik meen trouwens gemerkt te hebben dat de 'kruistochten' allang zijn gestopt, terwijl de islamitische 'jihad' zich alsmaar uitbreidt. Ja hoor, je kon erop wachten: de kromme vergelijking met de kruistochten.Ik zou zeggen: bekijk deze video eens: jihad versus kruistochten En ik meen trouwens gemerkt te hebben dat de 'kruistochten' allang zijn gestopt, terwijl de islamitische 'jihad' zich alsmaar uitbreidt.

04-02-2018 22:45:05 merlinswit









@stora : Dat andere religies vrouwonvriendelijk zijn, maakt de koran nog steeds niet vrouw vriendelijk. Overigens is die rare machtsverdeling mbt man en vrouw een van de belangrijkste redenen dat ik niets van die religies moet hebben. Doe mij maar wicca of sjamanisme of druisme. Man en vrouw zijn niet hetzelfde maar wel gelijkwaardig.

04-02-2018 23:00:17 botte bijl









waarschijnlijk heeft die mevrouw gelijk, maar zij speelt wel met haar leven, dus wat is hier in vredesnaam wijsheid

